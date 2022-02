Nieuwe foto van Britse premier Boris Johnson op een kerstfeestje met drank tijdens lockdown

De foto kan de discussie over de positie van premier Johnson nog verder aanwakkeren, maar de focus is intussen verschoven naar het verwijt dat Johnson Labourleider Keir Starmer naar het hoofd heeft geslingerd tijdens een verhitte discussie in het parlement. Johnson verweet Starmer dat die indertijd niets had ondernomen tegen de bekende tv-presentator Jimmy Savile toen die kinderen misbruikte. Starmer werkte vroeger voor justitie.