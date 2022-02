43 nieuwe kunstwerken in openluchtmuseum Middelheim: "Vooral grote steun voor Vlaamse kunstenaars" 

De nieuwe werken voor het Middelheimmuseum zijn vooral beeldhouwwerken en installaties voor in de buitenlucht, maar er zijn ook videowerken bij. Ze zijn van 35 kunstenaars die in Vlaanderen wonen en werken.

Enkele zijn al te zien, maar ze staan er nog niet allemaal. "Ze komen langzaamaan toe in ons depot en het neemt ook wat tijd in beslag om er een goede plek voor te vinden", legt Veerle Meul uit. "We zoeken die samen met de kunstenaars en de andere beheerders. In een park, in een beschermde omgeving, zet je niet zomaar een groot werk neer."

Het plaatsen van de nieuwe werken maakt ook deel uit van een groter plan voor het museum. "Tegen 2023 willen we onze hele collectiepresentatie onder de loep nemen en vernieuwen."