Okegem heeft, dankzij een bevlogen inwoner, nu een ooievaarspaal: "Kans dat ze nu komen is groot!"

De paal is vanmorgen geplaatst, in Okegem hopen ze dat hij snel ooievaars zal aantrekken: "We zitten in de vallei van de Dender, door het drasland en de meersen zou het een goed gebied moeten zijn voor ooievaars. Begin deze maand zijn er ooievaars opgemerkt in Pollare, de kans dat ze komen is groot denken we."