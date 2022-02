Strafvordering tegen Open VLD-voorzitter onontvankelijk verklaard

Voordat de rechtbank zich kon uitspreken of er al dan niet sprake is van schending van het beroepsgeheim, moest er eerst uitgezocht worden of Lachaert wel rechtstreeks gedagvaard kon worden. Dat is maar in twee gevallen mogelijk: je betrapt het parlementslid op heterdaad of het parlement moet zijn toestemming geven om hem/haar te laten dagvaarden of vervolgen. Volgens Van Mol heeft de koning bewust in een koninklijk besluit voorzien dat het in die 24 uur voor de opening van de parlementaire zitting mogelijk is om een parlementslid rechtstreeks te dagvaarden.