Vanavond in "Pano": speurder wordt zélf beschuldigd na omstreden verhoren in moordonderzoek van 10 jaar geleden 

Terug naar 2009. In een natuurgebied in Temse wordt het lichaam van Ihsan, een man van 41 jaar, teruggevonden. Hij is gewurgd en een deel van zijn lichaam is verbrand. Het onderzoek vordert moeizaam, tot in 2011. Dan komt een jongeman van 21 in het vizier van de politie. Via telefoongegevens denkt de politie hem te kunnen linken aan de plaats van de moord en de plaats waar het lijk is gedumpt.