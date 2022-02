Al 15.000 handtekeningen tegen aparte schoolvakanties voor Franstalige en Nederlandstalige scholen

Volgens Philippe De Vleeschouwer zullen duizenden gezinnen de dupe worden van die nieuwe regeling. Niet alleen in de faciliteitengemeenten, maar langs de hele taalgrens. De Vleeschouwer is schepen in faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode en directeur van basisschool La Fermette in Wezembeek-Oppem. Samen met een paar ouders van zijn school startte hij met een petitie tegen de plannen.

"De paasvakantie zou in Vlaanderen rond de eerste twee weken van april blijven vallen. Na de hervorming in Franstalig België valt de paasvakantie daar pas in mei. Wat moet je doen als je ene kind in een Franstalige school zit en het andere in een Nederlandstalige? En welke paasvakantie zullen verenigingen kiezen om kampen te organiseren?" vraagt De Vleeschouwer zich af.

Beluister hier de reacties van verschillende ouders van basisschool La Fermette in Wezembeek-Oppem.