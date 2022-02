Proefproject bij Bpost: klant kan pakjes meegeven aan postbode

Heel wat klanten vragen aan pakjesbezorgers van Bpost of die een retourverzending wil meenemen. Tot nu kan dat in prinicipe niet. Maar inspelend op die vraag start vanaf maandag een proefproject in Mol, Geel, Leuven, Wevelgem, een deel van Brussel en ook een paar Waalse gemeenten. Twee maanden lang zal getest worden of die dienst haalbaar is.