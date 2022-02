Buurtbewoners protesteren tegen komst van bedrijf dat kippenvlees verwerkt in Sint-Stevens-Woluwe

"Zo'n bedrijf hoort niet thuis in een woonwijk", vindt Danielle, die in de straat woont. "Ze zijn van plan om hier dagelijks 200 kilogram kippenvlees te verwerkten en te frituren. De hele buurt zal naar frituurolie ruiken en er zullen regelmatig vrachtwagens of bestelwagens rondrijden voor de leveringen. En wat gebeurt er met al dat afval? Het zal ongedierte aantrekken en het zit hier nu al vol ratten. Wij zien dat niet zitten." De buurtbewoners zijn daarom met een petitie gestart.