Proximus maakt ons "Fiberklaar": wat betekent dat? En moet je overschakelen?

De uitrol van dat nieuwe netwerk neemt veel tijd in beslag. Sinds kort schakelt Proximus een versnelling hoger. "In 2017 zijn we gestart, eerst heel lokaal in de grote steden. Nu komen we echt op kruissnelheid en willen we ook in minder druk bevolkte gebieden fiber installeren", zegt Gansbeke. "Op dit moment zijn al ongeveer 700.000 woningen en bedrijven aansluitbaar."

De installatie van het fibernetwerk gebeurt niet alleen door Proximus. "In de grote steden en in de centrumsteden installeren we het fibernetwerk zelf. In de kleinere steden zijn we op zoek gegaan naar partners met wie we de investering samen kunnen doen. De kosten lopen daar hoger op omdat er minder mensen wonen."

Eén van de bedrijven waarmee Proximus samenwerkt is het bedrijf Fiberklaar. "In Vlaanderen werken we inderdaad samen met het Nederlandse bedrijf DELTA Filber. Dat leidde tot de oprichting van het nieuwe bedrijf Fiberklaar. Dat staat nu voor de uitrol van het fibernetwerk in de kleinere steden."