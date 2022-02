Buschauffeur legt leerling met verstandelijke beperking zwijgen op met ducttape na incident op schoolbus

"Andere leerlingen die op de bus zaten hebben ons verteld dat een buschauffeur met tape de mond van onze leerling heeft dichtgekleefd", bevestigt Damiaan Ovaere, de directeur van de Ter Bank school in Heverlee bij Leuven. "Ook zijn handen zouden mogelijk vastgemaakt zijn zodat hij die niet meer kon bewegen." Er was ook een leerlingenbegeleider aanwezig op de bus. "Hij heeft niet ingegrepen. Waarom is mij onduidelijk. Normaal gezien moet een begeleider zorgen voor de beste zorgen voor de leerlingen en dat is hier helaas niet gebeurd." Volgens de directeur stelt de jongen het intussen goed. "Hij is gelukkig weer zijn vrolijke zelve."