Slachtoffer brand Gijzegem dankt brandweer met 13 kilo pralines: "Ze hebben toekomst van bedrijf gered"

Vorige vrijdag brak op het industrieterrein in Gijzegem, bij Aalst een hevige brand uit in een loods van ADS Amusementsverhuur, een bedrijf dat onder meer chemische toiletten en koelwagens verhuurt aan organisatoren van evenementen. De brand brak uit in een loods die ADS zelf verhuurt, en niet in een loods waar hun materiaal ligt opgeslagen.



De brandweer kon voorkomen dat de brand naar de loods zou overslaan, en daar is zaakvoerder Anthony De Smet van ADS hen erg dankbaar voor. En hoe anders die dankbaarheid te uiten dan met pralines? "Het zijn gouden mannen die de toekomst van ons bedrijf hebben gered", zegt De Smet, "als zij er niet waren geweest hadden we kunnen sluiten. Daarom heb ik per ploeg 2 kilo pralines voorzien, en ook één kilo voor de mensen van de receptie, 13 kilo in totaal dus!"