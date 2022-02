SpaceX verliest 40 satellieten in geomagnetische storm

De Falcon 9-raket van SpaceX brengt de satellieten tot op een hoogte van zo’n 210 kilometer boven de aarde, vanwaar ze zelfstandig verder klimmen ze hun baan om de aarde bereikt hebben. Tenminste, dat is de theorie, want vrijdag ging het mis. Een dag na de lancering kwamen de satellieten terecht in een geomagnetische storm. Dat is een lading van magnetische deeltjes die eind vorige maand ontstond bij een uitbarsting op het oppervlak van de zon.