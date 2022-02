Dubbel zoveel treinreizigers en vlottere overstappen: spoorvisie 2040 moet trein aantrekkelijker maken

In "De ochtend" op Radio 1 vertelt minister Gilkinet hoe het hele plan van de trein een aantrekkelijk en betrouwbaar vervoersmiddel moet maken. "Dat kan door meer stiptheid, een betere toegankelijkheid en meer vroege en late treinen", legt Gilkinet uit. Daar zijn volgens hem ook heel wat ondernemingen vragende partij voor. "Ze willen meer goederen op de trein en minder files. Want die kosten jaarlijks meer dan 4,5 miljard euro. Dus we moeten meer mensen en meer goederen op de trein krijgen", aldus Gilkinet. Zo hoopt hij dat meer mensen de auto thuislaten of zelfs geen auto meer hoeven aan te kopen. "Onze spoorwegen waren historisch pioniers. Die treintrots wil ik terug", aldus de minister.