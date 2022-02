Traditionele "Sprookjesstoet" keert, na ruim 20 jaar, terug naar Lievegem in andere vorm 

23 jaar geleden werd de laatste speciale stoet in de vorm van dé "Sprookjesstoet" georganiseerd in Zomergem. Die gemeente is nu, samen met Lovendegem en Waarschoot, gefuseerd tot Lievegem. Sinds 1959 bestaat er al een traditie van een jaarlijkse stoet. De geschiedenis van de stoet doet schepen Hilde De Graeve (CD&V), geboren en getogen in Zomergem, graag uit de doeken: "In Zomergem begon men toen met het België-Holland-festival."