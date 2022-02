Hoe klinkt een gitaar van 4.000 euro gemaakt van een bed, een kast en een deur uit de kringwinkel? 

Kenens is niet aan zijn proefstuk toe. In zijn atelier werkt hij ook aan een gitaar uit hout van gekapte bomen op de Antwerpse Leien. Het idee voor de kringwinkel-gitaar ontstond spontaan. "Mijn atelier is gevestigd in de Blikfabriek in Hoboken. Tot voor kort zat ook de kringloopwinkel in dit gebouw. Ik liep toen regelmatig langs het hoekje met gratis recuperatiemateriaal. Dat triggerde mijn creativiteit. En na een tijdje had ik voldoende hout verzameld voor een volledige gitaar."