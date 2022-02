Studio 100 krijgt geen radiolicentie: Qmusic, Joe en Nostalgie blijven uitzenden via FM

Het dossier van Studio 100 heeft het niet gehaald. Studio 100 wou een nieuwe radiozender oprichten, Spring. Het zou een radiozender worden voor volwassenen waarop de helft van de tijd gepraat wordt.

"We zijn heel erg ontgoocheld", zegt Studio 100-baas Hans Bourlon. "We hebben hier heel lang aan gewerkt en geloofden er ook echt in, maar helaas." Hij zegt dat hij de motivering voor de gunning toch nog eens goed wil bekijken. "Hoe beoordeel je een bestaande zender tegenover een project dat in de stijgers staat en enkel op papier bestaat."