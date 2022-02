Test Aankoop daagt ook De Panne en Knokke-Heist voor de rechter voor tweedeverblijverstaks

Burgemeester Bram Degrieck van De Panne (Het plan B) is allerminst onder de indruk van de aankondiging van Test Aankoop. Hij zegt dat de interpretatie van de consumentenorganisatie niet correct is. "De Panne heeft helemaal geen tweedeverblijverstaks. Test Aankoop verwart het met onze belasting op wooneenheden zonder domicilie. Die wordt betaald door elke eigenaar die een woning heeft waar niemand is gedomicilieerd. Het maakt hierbij niet uit wie die eigenaar is: een inwoner of ander persoon. Men kan dus niet spreken van een schending van het gelijkheidsbeginsel."

Burgemeester Degrieck haalt zwaar uit naar Test Aankoop: "Dit is pure desinformatie waarmee het lijkt dat Test Aankoop aan platte zieltjeswinnerij wil doen bij een handvol eigenaars die het niet leuk vinden dat ze belastingen moeten betalen."