Rock Werchter volledig uitverkocht, volledige line-up bekendgemaakt

Met de aankondiging van enkele nieuwe namen, is de line-up van Rock Werchter nu compleet. Enkele nieuwkomers op de affiche zijn Glints, SONS en Lady Blackbird. Ook groepen als Pearl Jam, Metallica, Twenty One Pilots, The Killers en Songfestivalwinnaar Måneskin zullen op het festival te zien zijn.

Verder zal er ook een mooi aanbod Belgische muziek te bewonderen zijn, met onder meer Bazart, Emma Bale, Balthazar en Lost Frequencies (Live) die hun opwachting maken.