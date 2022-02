Kinderjournaal Karrewiet blaast twintig kaarsjes uit: "Duiding op kindermaat in wildgroei van (fake) nieuws"

Al van bij de start in januari 2002 houdt Karrewiet vast aan een glasheldere visie. “We gaan geen enkel nieuwsfeit uit de weg, maar brengen het wel kort en feitelijk. Pak nu het overlijden van Dean: dat was zo’n groot verhaal dat kinderen er onmogelijk aan konden ontsnappen. We gaven het nieuws mee, zonder al te veel details maar met duiding dat de politie bezig was met een onderzoek en dat de daders waren opgepakt en in de cel zaten. Vervolgens lieten we kinderen uit de buurt aan het woord en vertelde een kinderpsychologe hoe je met zo’n nieuws kan omgaan.”