UGent moderniseert 350 amateursportclubs per jaar: "Tips over geld, communicatie en vrijwilligers"

Vroeger gingen we ervan uit dat vrijwilligers zich inzetten voor de club omdat wij dat vroegen. We verwachtten ook van hen dat ze een mandaat opnamen en dat ze dat een hele periode gingen volhouden. Dat gaf spanningen en nu zijn we overgestapt op een systeem waarbij we de vrijwilligers zelf laten kiezen wat ze willen doen, beperkt in tijd en in opdracht. En we hebben nu meer vrijwilligers die kortetermijnopdrachten op zich nemen en veel gelukkiger zijn. Dat vrijwilligers zich goed in hun vel voelen is essentieel voor een goede vrijwilligerswerking.