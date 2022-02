Universiteit en hogescholen in Antwerpen verwachten 215 buitenlandse studenten: "Meer dan voor de coronacrisis"

Volgende week start het tweede semester aan de universiteit en de hogescholen. Daarom reizen ook de buitenlandse studenten stilaan af naar ons land. Het zijn er deze keer 215, vooral via Erasmus, een Europees programma voor het hoger onderwijs. Dat is een recordaantal. Ter vergelijking: in 2018 waren het er 159 in dezelfde periode.

"Mogelijk is er ook sprake van een soort knaldrang bij Erasmusstudenten, nadat ze de voorbije twee jaar minder op uitstap konden gaan en willen ze dat nu goedmaken", zegt Peter De Meyer, woordvoerder van de Universiteit Antwerpen.