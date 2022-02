Gevaccineerd met Johnson&Johnson? Dan heb je probleem als je in Duitsland op café wil (maar oplossing in de maak)

Heel wat Belgen die vorig jaar het één-dosis-vaccin van Johnson & Johnson kregen, maken zich zorgen over hun vakantie. Want Duitsland paste vorige week de regels aan. “In theorie volstaat één dosis Johnson & Johnson gevolgd door een dosis van Pfizer of Moderna om Duitsland binnen te mogen”, zegt wetenschapsjournalist Koen Wauters bij "De Inspecteur" op Radio 2. “Als Belg heb je die twee vaccins ook kunnen krijgen, dus het land binnenreizen is geen probleem.”