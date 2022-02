Hondenwandeling voor Valentijn in Westouter met gratis hondenijsje: "Ja, soms likken hond en baasje van hetzelfde ijsje"

Wie een hond heeft, weet dat het dier graag ijsjes eet. Er bestaan ijslolly's voor honden, maar voor mensen zijn die niet eetbaar. Christof Thorrez van de ambachtelijke ijsjesmaker SurprICE uit Houthulst kwam op het idee om gezond schepijs voor hond én baasje te maken.

"We zagen dat baasjes met hun hond kwamen en hun dier lieten likken aan hun ijsje. We hebben nu zelf ook honden en weten dat ze dat lekker vinden. We zijn schepijs voor honden gaan maken. Je kan er bolletjes van geven. Maar we willen gezonde hondenijsjes met minder lactose, minder suiker, geen chocolade en minder vet."