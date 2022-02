Ex-manager van Anderlecht Van Holsbeeck dan toch vrijgelaten onder voorwaarden

De zaak-Henrotay heeft niets te maken met "Operatie Zero", het grote voetbalschandaal rond spijtoptant Veljkovic. In die zaak draait het om de beïnvloeding van uitslagen van voetbalwedstrijden en ook om financiële fraude bij spelerstransfers. Ook daar is Van Holsbeeck in verdenking gesteld, het parket vroeg in het dossier voor hem en 56 anderen de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.