Minister Vandenbroucke: "Denk dat we volgende week naar code oranje kunnen gaan" 

Momenteel zitten we nog in code rood op de coronabarometer. Maar minister Vandenbroucke ziet enkele belangrijke signalen om binnenkort naar code oranje te kunnen gaan.

"Qua aantal mensen die op intensieve zorg terechtkomen, wijst dat al heel duidelijk op oranje. Qua aantal mensen die dagelijks nog in het ziekenhuis terechtkomen, zitten we nog zwaar in het rood. Maar we verwachten dat dat sterk gaat verbeteren want de besmettingen dalen."

"Als ik daarnaar kijk, dan denk ik dat we op het Overlegcomité van nu vrijdag kunnen voorstellen dat we een week later naar code oranje gaan", stelt minister Vandenbroucke. "Dat wil zeggen de 18e februari. Dat is eigenlijk wat voorligt."

"Dat betekent dat je niet meer spreekt over sluitingsuur in cafés en restaurants, dat je in de hele evenementen- en cultuursector nog wat soepeler wordt qua capaciteit en dat het nachtleven kan opengaan", verklaart Vandenbroucke. De minister wijst er wel op dat die versoepelingen wel nog steeds gepaard gaan met bepaalde voorwaarden, onder meer rond luchtkwaliteit.