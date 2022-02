Voetbaltruitjes FC Mere krijgen tweede leven in Senegal: “Al 200 shirts verstuurd, nog veel op komst”

In Senegal lopen er veel voetbalspelers rond in een uitrusting van FC Mere en dat is geen toeval. Want, Dries De Waele uit Aaigem, bij Mere, heeft al zo’n 200 truitjes verstuurd naar het land dat zondag voor het eerst in de geschiedenis de Afrika Cup heeft gewonnen. "Thuis staat er nog een grote lading dozen klaar", lacht De Waele.