Voor het eerst meer Nederlandse dan Belgische inwoners in Baarle-Hertog

De inwoners zelf merken weinig verschil nu er meer Nederlanders dan Belgen in de gemeente wonen. "De lucht is hier hetzelfde als aan de andere kant en de zon schijnt hier ook. Het is hier vooral heel gezellig met alle mensen samen", zegt een inwoner. "Het is fijn dat we hier kunnen samenleven zonder concurrent van elkaar te zijn. Je kan ook gewoon overal lopen: op een gegeven moment ben je in Nederland en dan weer in Belgie. We zijn één grote groep", reageert iemand anders.

Dat de twee nationaliteiten in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau ongestoord samenleven, uit zich ook in de politiek. Nederlanders mogen zich in Baarle-Hertog bijvoorbeeld op de kieslijst plaatsen bij verkiezingen. In de toekomst plannen de gemeenten ook meer met elkaar samen te werken. "We willen als een soort Europese gemeente samen naar buiten treden", zegt De Bont.