Hardheid van het ijs doet discussie tussen Zweedse kampioen en Nederlandse ploeg oplaaien: wat is er aan de hand?

"Dit is geen eerlijk spel. Dit is corruptie." De Zweedse schaatser Nils van der Poel, die goud won op de 5.000 meter in Peking, haalde fel uit naar de Nederlandse schaatsploeg op de Winterspelen in Peking. Dat deed hij naar aanleiding van een artikel op de website schaatsen.nl.

Daarin vertelt bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, die deel uitmaakt van het Nederlandse team, dat hij dagelijks bij de ijsmeester lobbyt voor "zo gunstig mogelijke voorwaarden voor onze rijders." Voor de Nederlandse schaatsers is dat: koud en hard ijs.