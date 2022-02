Veroordeling 4 leden radicaal-rechtse groep Voorpost komt te vervallen: hof van beroep verklaart zich onbevoegd 

Het hof verklaarde zich uiteindelijk onbevoegd om te oordelen, omdat het over een drukpersmisdrijf gaat. Het vonnis in eerste aanleg (en de bijbehorende straf) wordt daardoor hervormd en komt voorlopig te vervallen, laat een persmagistraat weten.



Het initiatief is nu aan de het openbaar ministerie om te bekijken of ze de vier voor asissen willen (proberen) brengen, de uiteindelijke beslising over een doorverwijzing naar assisen is uiteindelijk aan de kamer van inbeschuldigingstelling. Drukpersmisdrijven worden zelden of nooit voor het hof van assisen (waar een volksjury oordeelt over schuld of onschuld) vervolgd, omdat het een dure, omslachtige en tijdrovende procedure is. Ook zou het kunnen dat het openbaar ministerie voor een buitenvervolgingstelling gaat.