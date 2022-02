Werken aan N70 in Melsele met zeker 3 weken extra uitgesteld door te hoge concentratie PFOS in grondwater

Twee weken geleden legden het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren uit voorzorg de werken op de Grote Baan (N70) in Melsele stil. Eén van de onderzochte grondstalen tussen de Sint-Elisabethstraat en de Torenstraat vertoonde een licht verhoogde concentratie van PFOS.

De voorbije dagen is in die zone verder bodemonderzoek uitgevoerd om de vervuiling in kaart te brengen. De gemeten concentraties in de grond leiden niet tot bezorgdheid, want slechts één staal toonde een lichte verhoging. De resultaten van het grondwater strooien daarentegen wel roet in het eten, want daar zijn de lozingsnormen overschreden. Daardoor kunnen de werken momenteel niet verdergezet worden. "Een aanpassing van de huidige omgevingsvergunning is noodzakelijk vooraleer de werken tussen de Sint-Elisabethstraat en de Torenstraat verder kunnen gaan", zegt Stefanie Nagels van het AWV.