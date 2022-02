Steenhuffelse kwekers ontwikkelen niet-bittere witloofpasta om veggieburgers mee te maken

Volgens de broers Sarens, die het familiebedrijf leiden, is de "Chicobite" het ideale, plantaardige alternatief voor een stukje vlees, vis of kip. Naast de soja- of bamboeproducten die we momenteel al kennen. "Vroeger aten mensen de witloofwortel vaak omdat er veel voedingsstoffen inzitten. Dat hij erg bitter smaakt, namen ze erbij. Bitter in de mond, maakt het hart gezond, werd vroeger veel gezegd", weet Daan Sarens. Om de bittere smaak van de wortel weg te krijgen, zonder de voedingsstoffen te verliezen hebben de broers een speciaal verwerkingsprocédé ontwikkeld. "Er wordt niets aan toegevoegd en alles is natuurlijk. Dat zorgt ervoor dat je het als groentevezel kunt gebruiken die zowel qua smaak als qua kleur neutraal is. Je kan er dus bijvoorbeeld burgers mee maken of nuggets, maar ook smeersalades."