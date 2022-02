Een jurk op de openingsceremonie van de Winterspelen is ontaard in een ruzie tussen China en Zuid-Korea, hoe zit dat?

Net deze poging is dan weer bij de Zuid-Koreanen slecht gevallen. Tijdens de ceremonie was ook een vrouw te zien in een "hanbok" een wijde jurk die typisch is voor de Koreaanse cultuur. Volgens Zuid-Korea eigent China zich zo een belangrijk cultureel item toe; Peking ziet dat anders en stelt dat de vrouw de Koreaanse minderheid in China symboliseerde. Er leven inderdaad iets meer dan twee miljoen Koreanen in China vlakbij de grens.