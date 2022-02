Zware crash met tankwagen langs de E40 in Gistel: “Takeling wordt een huzarenstukje”

Het ongeval gebeurde woensdagmorgen iets voor 8 uur in de richting van Calais. De chauffeur van de vrachtwagen raakte de controle over het stuur kwijt. Zijn voertuig belandde naast de autoweg. De hulpdiensten waren er snel bij. “De chauffeur was enorm geschrokken en had rugklachten, maar zijn toestand leek mee te vallen. De tankwagen was zwaar beschadigd en we waren bang dat er giftige stoffen zouden lekken. En dan was er misschien ontploffingsgevaar. Maar als bij wonder bleek er geen lek te zijn. In de tank zit er warme koolteer, een dikke substantie die vergelijkbaar is met het goedje dat op het strand aanspoelde”, zegt Dirk Maertens van de brandweerpost Oostende.



Het verkeer op de E40 ondervond weinig hinder omdat de tankwagen helemaal naast de autoweg belandde. “Maar de takeling wordt een huzarenstukje. De tank kan niet worden gedemonteerd van het onderstel. Bovendien is het niet mogelijk om de inhoud over te pompen omdat de koppelingen beschadigd zijn. Als we de tankwagen zouden overeind trekken, kan de tank volledig open scheuren. Daarom zijn grote telescopische kranen gevraagd om het gevaarte in zijn geheel op te tillen”, zegt Maertens nog.