1 op de 3 huisartsen wil stoppen: "Wij werken harder, sneller en langer, maar er is een grens aan ons kunnen"

Isabelle Moriau is al 23 jaar huisarts in Essen, in een groepspraktijk waar in totaal vijf artsen werken. Samen beheren ze zo'n 9.000 globale medische dossiers, terwijl één arts er normaal gezien maar zo'n 1.000 tot 1.200 voor zijn rekening zou moeten nemen. Te veel patiënten per arts dus.

Daar komt nog eens bij dat veel huisartsen in Essen er de brui aan geven, vertelt Moriau. "Sinds oktober zijn er nog drie huisartsen gestopt. Eén huisarts in opleiding is niet vervangen, één huisarts verhuist naar Kontich", vertelt Moriau. "Morgen is het de laatste dag van een collega-huisarts die 15 jaar huisarts is geweest en de handdoek in de ring heeft gegooid."