15-jarige Shania een van de nieuwe scheidsrechters na campagne: “Heb al supporter van tribune gestuurd”

Alliet is in haar voetbalcarrière zelf geen heilig boontje geweest. “Ik heb zelfs eens een rode kaart gekregen van mijn eigen vader”, lacht ze. “Ik was het niet eens met een fout, die hij floot en ik ben recht tegen hem aangelopen. Nu ja, het was wel terecht eigenlijk.”

De jonge scheidsrechter heeft veel ambitie. “Ik wil er echt wel in verder gaan. Fluiten in 1 A is natuurlijk een grote ambitie. Er zijn al enkele internationale vrouwelijke topscheidsrechters, naar hen kijk ik op. En ook naar mijn vader natuurlijk, want ik kreeg het met de paplepel meegegeven”, besluit ze.