Drie agenten dan toch in verdenking gesteld na dodelijke achtervolging in Brussel 5 jaar geleden

Op dinsdagavond 9 mei 2017 reden Sabrina El Bakkali (20) en Ouassim Toumi (24) op een motor door de Louizalaan in Brussel. Een patrouille van de lokale politie zette de achtervolging in omdat Toumi roekeloos rijgedrag zou hebben vertoond. Een wagen van de hondenbrigade, die even verderop aan het rijden was, vertraagde om het verkeer te blokkeren. Kort na de uitgang van de tunnel reed de motorbestuurder in op het voertuig van de hondenbrigade, dat dwars over de rijbaan zou hebben gestaan. Toumi overleed ter plekke, zijn vriendin werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze in de loop van de nacht overleed.