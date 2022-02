"Alarmerende" resultaten bij luchtonderzoek in Brussel: 67 scholen overschrijden drempel voor stikstof

Wat is stikstofdioxide? Stikstofdioxide in de lucht is irriterend voor de ogen, neus, keel en longen. Het kan ontstekingen van de longen veroorzaken en hart- en vaatziekten. Stikstofdioxide en ozon zijn, samen met fijnstof, de drie stoffen met grootste gezondheidsimpact in Vlaanderen en leiden nog steeds tot vroegtijdige sterfte. Elk jaar zou het in België gaan om 9.000 vroegtijdige overlijdens door alle vormen van luchtvervuiling samen, waarvan 6.500 in Vlaanderen.