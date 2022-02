"Winnaars" van de energiecrisis: TotalEnergies boekt recordjaarwinst van 16 miljard dollar

Vanuit politiek-linkse hoek komt daar kritiek op. De Fransen zagen hun energiefactuur weliswaar minder sterk stijgen dan in ons land, slechts met zo'n vier procent, en TotalEnergies trok naar eigen zeggen zo’n 50 miljoen euro uit voor zijn meest kwetsbare klanten, met kortingen aan de pomp in landelijke gebieden en energiecheques. Toch fulmineerde Fabien Roussel van de communistische partij PCF dat “de nieuwe heren van La Défense (het zakendistrict in Parijs waar TotalEnergies gevestigd is, red.) net zoals in de middeleeuwen broodkruimels vanuit hun wolkenkrabbers naar beneden strooien”.