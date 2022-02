Appartementsgebouw dat vernield werd door gasexplosie in Turnhout, wordt vanaf vandaag afgebroken

Intussen zullen de slachtoffers niet vergeten worden, zegt Driezen. "Een foto van de herdenkingsplek met bloemen is op een werfdoek gezet, dus dat blijft zeker hangen zo lang de werken bezig zijn. Daarnaast hangt ook het gedicht van de stadsdichteres uit. We bekijken ook of we in de buurt iets definitievers kunnen plaatsen, tot het moment dat we een nieuw gebouw gaan zetten, waar we zeker ook een plek willen voorzien."