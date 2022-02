"Konvooien" op weg naar Parijs voor protest, overheid kondigt verbod op autokaravanen en blokkades aan

Opvallend is dat geen enkele politieke partij veel ruchtbaarheidheid lijkt te willen geven aan het protest. "Het FN van Marine Le Pen zegt wel dat dit het bewijs is dat het beleid in Frankrijk verkeerd loopt, maar zich volledig uitspreken voor ze weten wat het wordt, lijken ze niet te doen. Er is ook geen vakbond die zijn steun uitspreekt, ook al zijn de inflatie en de hoge brandstofprijzen ook bij hen een doorn in het oog."

De overheid volgt de situatie nauwgezet op, zegt Decraene. "Veel mensen zeggen dat ze vreedzaam willen betogen, met wagens en motoren Parijs lamleggen zaterdag. Maar hier en daar vind je ook oproepen om te gaan betogen, en de confrontatie op te zoeken met de ordediensten. En dat baart de regering wel zorgen. De inlichtingendiensten volgen sociale media op en proberen uit te zoeken wie er allemaal achter zit."