Alle bedden in AZ Turnhout bezet: "Coronagolf is nog niet voorbij"

Er zijn verschillende redenen waarom de druk in het ziekenhuis nog altijd zo hoog is. "We hebben een aantal weken geleden flinke pieken gehad van coronabesmettingen door de nieuwe varianten. Bij de huisartsen is het al erg druk geweest, maar bij ziekenhuizen komt het effect meestal pas een week of twee later. Daar komt nog eens bij dat oudere mensen die opgenomen zijn, door de coronasituatie minder snel kunnen terugkeren naar het woonzorgcentrum omdat daar te weinig personeel is. Ook bij ons is er nog altijd meer personeelsuitval door corona."

Volgens Leysen is het AZ Turnhout zeker niet het enige ziekenhuis in deze situatie. "In alle Kempense ziekenhuizen zien we nog een stijging van het aantal coronapatiënten. Het zijn er in de regio nu een honderdtal, waarvan een tiental op intensieve zorg."