"Als de plaats die Vlaanderen aanduidt als overstromingsgevoelig zou onderlopen, dan verdrinkt heel Maasmechelen"

De provincie Limburg heeft de vergunning intussen geweigerd maar niet omdat het om overstromingsgevoelig gebied zou gaan, zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen. "De Vlaamse overheid zegt dat het overstromingsgebied is, maar baseert zich daarbij op kaarten die mogelijk al decennia oud zijn. De provincie en de provinciale diensten zeggen dat het misschien nog wel in oude overstromingsgevoelige gebieden zit, maar als we kijken naar recente fluviale kaarten, dan is het zeker dat op deze plaats geen overstroming zou komen. Eerlijk gezegd, als deze plaats zou overstroomd worden door de Maas, dan zal heel Maasmechelen verdrinken", aldus de burgemeester.

"Neen, de provincie heeft de vergunning geweigerd na klachten van omwonenden die door het project hun privacy bedreigd zagen", vertelt Terwingen. "Moraal van het verhaal is - en niet alleen in ons geval - dat de minister dringend haar kaarten in orde moet krijgen als ze bouwvergunningen wil beoordelen in functie van de overstromingsgevoeligheid."