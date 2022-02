Antwerpenaar genomineerd voor award met reisblog over Boom: "Er valt meer te beleven dan de lichten aan de A12"

Met zijn reisverslag over de Rupelstreek kan de Antwerpenaar nu in de prijzen vallen, want hij is genomineerd voor een Belgian Travel Blog Award. "Vorig jaar won ik er ook al een, maar zoiets is altijd bijzonder en met een reisblog over Boom heb ik nog geen award gewonnen. Dat is dus sowieso iets nieuws", zegt Ramael.