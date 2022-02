Nog 50 landgenoten maken kans om Frank De Winne op te volgen en de volgende Belgische astronaut te worden

De Winne heeft zelfs meerdere vluchten achter de rug. In 2002 verbleef hij 8 dagen aan boord van het Internationaal Ruimtestation ISS. In 2009 keerde hij terug en was hij een half jaar in het ISS. Tijdens die missie was hij zelfs drie maanden lang gezagvoerder van het ruimtestation. Sinds 2012 leidt hij het opleidingscentrum voor astronauten van de ESA.