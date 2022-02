Tekort van 30 miljard: maar gat in Belgische begroting minder groot dan verwacht 

Het gat in de Belgische begroting was vorig jaar minder groot dan verwacht. Het tekort bedraagt 30 miljard euro of zes procent van wat we jaarlijks produceren. En geen 40 miljard euro, zoals eerder werd voorspeld. Dat blijkt uit een nota van de federale overheidsdienst Begroting die VRT NWS kon inkijken. Volgens staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) moet de overheid extra budgettaire inspanningen blijven doen.