West-Vlaamse landbouwers protesteren tegen te lage groenteprijzen

In de Westhoek en rond Staden en Ardooie zou er verkeershinder kunnen zijn door het boerenprotest. Vanaf 9.30 uur trokken de boeren in colonne met hun tractoren naar Pasfrost in Passendale, Greenyard in Westrozebeke en Dicogel en Ardo in Ardooie. De actie zal tot vanavond 17 uur duren.