Brugge geeft negatief advies voor extra verdieping op schoolgebouw Howest

Hogeschool Howest heeft grote bouwplannen aan de achterkant van het station in Brugge. Het wil er een nieuwe campus bouwen voor meer dan 5.000 studenten. De plannen voor het nieuwe gebouw zijn opgemaakt in samenspraak met de stad. Het stadsbestuur was er zelfs bij toen ze zijn voorgesteld. Maar nu, na het openbaar onderzoek, geeft ze ze een negatief advies.



Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon telt het ontwerp een verdieping meer dan wat er eerst in de plannen stond en dat ziet het stadsbestuur niet zitten. "De campus ligt dan wel buiten de Unesco-bufferzone, waar strenge voorwaarden gelden om te voorkomen dat het historisch centrum wordt ontsierd. Maar ook daar is the sky the limit niet."