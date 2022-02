Brussel wordt komende dagen één groot lichtspektakel

Zo kan je op het Museumplein een kleurenbad nemen (zie foto bovenaan). Vormen, kleuren en licht versmelten in een installatie waar je als bezoeker tussen kan lopen.



In het Jubelpark lijkt het alsof het schilderij van de zonnebloemen van grootmeester Vincent Van Gogh tot leven is gekomen (zie foto onderaan). Maar als je dichterbij staat, ontdek je traditionele Chinese lantaarns.



In de Terkamerenabdij is een immense maan geprojecteerd. Hoe dichterbij je komt, hoe meer details je ontdekt. Zoals kraters, grillige schaduwen en reliëfs.



Bright Brussels begint vanavond en loopt tot en met zondag 13 februari. Alle praktische info en handige plannetjes om de routes te volgen, vind je op de website van Bright Brussels.