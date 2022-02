Carnavalskermis in Tienen afgelast, foorkramers protesteren: "Heel jammer voor alle Tiense kinderen"

Het stadsbestuur vindt het wegvallen van de carnavalstoet ook een reden om de carnavalskermis dit jaar niet te laten doorgaan. "Daardoor valt een publiekstrekker weg, waardoor het risico groot is dat er een aantal attracties afhaken. We houden ook rekening met alle coronamaatregelen die worden opgelegd in code rood of oranje. Daarom hebben we beslist dat het dit jaar niet haalbaar is om de carnavalskermis te organiseren", klinkt het.