Coronablog: Cijfers blijven dalen, naar code oranje "maar best mondmaskers op school tot krokusvakantie"

De kans is groot dat het Overlegcomité morgen beslist om op 18 februari over te schakelen naar code oranje van de coronabarometer. Dat betekent dat de maatregelen mogelijk versoepelen. Er wordt weer meer publiek toegelaten op evenementen, klanten mogen op café of restaurant zonder mondmasker en het sluitingsuur in de horeca verdwijnt.

Ook viroloog Steven Van Gucht is voorstander om over te schakelen, zei hij in “De afspraak” op Canvas. “Er is een goeie kans dat we tegen midden februari voldoen aan de voorwaarden. De besmettingscijfers dalen sterk en we verwachten dat in de tweede helft van februari ook het aantal ziekenhuisopnames zal zakken onder de 150 opnames per dag, één van de voorwaarden om naar code oranje te gaan."